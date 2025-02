Feyenoord-Milan, questa sera i rossoneri si giocano una buona fetta della stagione. In campo in Olanda per l'andata dei playoff della Champions League 2024-25. Una doppia gara nata dalla pessima sconfitta contro la Dinamo Zagabria che ha declassato il Milan buttandolo fuori dalla top 8 della maxi classifica europea. Una gara, quella di Zagabria, che il Milan ha quasi del tutto sbagliato in attacco, creando poco e segnando un gol per un errore del portiere avversario, che non fu bravissimo sul tiro in porta di Pulisic. I rossoneri, infatti, non sono sembrati compatti, specialmente in un primo tempo nefasto. Nella ripresa ci fu un Diavolo migliore, ma non abbastanza per portarsi a casa tre punti fondamentali. "Siamo qua per colpa nostra. Potevamo essere agli ottavi", così Conceicao ieri in conferenza. La squadra dell'allenatore portoghese non dovrà fare gli stessi errori anche contro il Feyenoord. Ecco i numeri, le statistiche e le posizione medie del Milan nella brutta sconfitta di Champions contro la Dinamo Zagabria.