Se è difficile far capire l'importanza della partita visto che hanno cambiato allenatore e sulla carta sono in difficoltà: "Sì, è così. Il cambio di allenatore dà motivazioni, il gruppo vuole dimostrare. Non penso cambi tatticamente, ma mentalmente. Poi è Champions e storicamente è difficile giocare in Olanda col Feyenoord, ci ho giocato col Porto, ma c'è un ambiente tosto e caldo. Mi piace, ma per i giocatori del Feyenoord è qualcosa in più. Anche noi però abbiamo giocatori fuori. Sono solo 17 giocatori di movimento a disposizione. Mi piacerebbe avere tutto il gruppo, ma la storia della partita dipende da noi e da come entriamo in campo. Se abbiamo l'atteggiamento giusto, facendo ciò che abbiamo preparato, possiamo fare buon risultato".