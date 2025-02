Ruud Gullit, ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della sfida di Champions League tra Feyenoord e Milan

Ruud Gullit , ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi di 'BeInSports', in vista della sfida di Champions League tra Feyenoord e Milan , che si giocherà questa sera alle ore 21:00 allo stadio 'De Kuip' di Rotterdam. Ecco, dunque, le sue parole.

Feyenoord-Milan, Gullit: "Reijnders il migliore. Gimenez, la legge dell'ex ..."

Sul Milan: "Ho visto il Milan giocare parecchio nelle ultime settimane. Certo, non stanno vivendo una stagione al top, ma ultimamente hanno ritrovato un po' di slancio. Sabato contro l'Empoli ho pensato che hanno giocato bene senza i loro migliori attaccanti Rafael Leão e Christian Pulisic. È davvero una squadra in costruzione, da questo punto di vista paragonabile in qualche modo al Feyenoord. Zlatan Ibrahimovic ora si occupa della parte tecnica, si vede che sta cercando di migliorare la squadra passo dopo passo. L'acquisto di Santiago Giménez ne è un chiaro esempio".