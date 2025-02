Sul clima caldo dello stadio del Feyenoord: "Sono stato come giocatore e allenatore qui. Lo conosciamo. Anche a Milano è così. Siamo abituati". Ancora intervista flash prima di una partita per Sergio Conceicao, già concentrato sulla gara. LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Feyenoord-Milan in diretta tv o streaming >>>