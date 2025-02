Feyenoord-Milan, Ibrahimovic: “Il mercato? Fatto per alzare il livello”

"I nuovi giocatori sono arrivati per alzare il livello, per portare qualcosa di nuovo. Poi giochiamo ogni tre giorni e volevamo due squadre, per come vuole giocare il mister servono le gambe, è intenso. Anche per creare un Milan che porta risultati: se porti risultati porti trofei e se porti trofei scrivi la storia. Se parliamo del mercato estivo dico che Fofana ha dimostrato di avere un livello altissimo, Morata non è "cliccato" per tanti motivi. Abraham ha fatto il suo ma può fare di più. Abbiamo alzato il livello ma con profili diversi, ora è tutto da vedere".