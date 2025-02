Feyenoord-Milan, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

Le parole del Mister per introdurre la sfida: "Non abbiamo tante opzioni: ci sono 15 giocatori di movimento più i ragazzi, tra gli infortuni e chi non è in lista Champions. Gli allenatori devono trovare le soluzioni. È una partita importante e siamo qui per colpa nostra perché potevamo essere già agli Ottavi. Ci vogliamo assumere questa responsabilità".

QUI FEYENOORD — Il Feyenoord si presenta a dopo una vittoria per 3-0 contro lo Sparta Rotterdam in Eredivisie, mostrando una solida prestazione in campionato. La squadra olandese ha subito una pesante sconfitta per 6-1 contro il Lille nella giornata finale della Champions League. Nonostante ciò, il Feyenoord ha dimostrato di essere capace di grandi prestazioni, come evidenziato nel successo per 3-0 contro il Bayern Monaco. La formazione di Bosschaart, appena arrivato in panchina al posto di Priske, è pronta a dare il massimo anche grazie al fattore campo. Nel probabile 4-3-3, i principali pericoli sono rappresentati da Ueda, Paixão e Timber.

"Sicuramente sarà molto speciale", così Bosschaart, "voglio che la squadra giochi un calcio attraente e viaggi nella stessa direzione. Ho trovato un gruppo voglioso, ci siamo allenati bene. I preparativi per il Milan erano già iniziati, quanto fatto fino a ieri siamo pronti ad attuarlo".

I NUMERI PRE-PARTITA DI FEYENOORD-MILAN —

Questo sarà il terzo incontro tra Feyenoord e Milan in competizioni europee, con le squadre che hanno vinto una gara a testa negli Ottavi di finale di Coppa dei Campioni 1969/70.

Santiago Gimenez è il giocatore con la migliore media-gol nella Champions League in corso, con una media di un gol ogni 59' (cinque gol in cinque presenze).

Christian Pulisic ha segnato quattro gol finora nella Champions League 2024/25, secondo solo a Giroud in rossonero (cinque nel 2022/23) in una singola edizione. Nel frattempo è anche diventato il primo giocatore della Nazionale USA a segnare così tanti gol in una stagione di UCL.

Rafael Leão ha completato 30 dribbling in questa Champions League, il numero più alto registrato nella prima fase. Da quando ha esordito nella competizione, a settembre 2021, solo Vinícius (134) ne ha completati di più rispetto al portoghese (97).

DOVE GUARDARE FEYENOORD-MILAN IN TV — In Italia verrà trasmessa da Amazon Prime Video. Per guardarla in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è col Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 20.00 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Conceição. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App, i canali Social ufficiali e WhatsApp.

QUI CHAMPIONS LEAGUE — L'arbitro sarà lo spagnolo José María Sánchez, lo stesso di Slovan Bratislava-Milan 2-3 dello scorso novembre. Raúl Cabañero e Íñigo Prieto i guardalinee, Guillermo Cuadra il quarto ufficiale e Juan Martínez Munuera al VAR; César Soto Grado AVAR.

Ecco il programma completo dei playoff di Champions League: martedì Brest-PSG 0-3, Juventus-PSV 2-1, Manchester City-Real Madrid 2-3 e Sporting Lisbona-Borussia Dortmund 0-3; mercoledì alle 18.45 Club Brugge-Atalanta, alle 21.00 Celtic-Bayern Monaco, Feyenoord-Milan e Monaco-Benfica. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, novità Gimenez: svelato il retroscena che non ti aspetti >>>