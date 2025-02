Santiago Gimenez , ormai, è diventato ufficialmente il nuovo attaccante del Milan , ma sul sul conto continuano ad emergere interessanti retroscena. Il messicano è stato fortemente voluto nel corso della sessione invernale di calciomercato, soprattutto quando ci si è accorti che Alvaro Morata e Tammy Abraham non stavano rendendo come sperato. Il primo, tra l'altro, è andato al Galatasaray , per cui numericamente era necessario un ricambio immediato. E la dirigenza a quel punto ha puntato tutte le proprie fiches su quello che da tempo era considerato come il proferito e il primo sulla lista.

Calciomercato Milan, retroscena Gimenez: doveva arrivare a giugno. Ma poi ...

Secondo quanto riferito dai colleghi di 'calciomercato.com', poi, l'interesse per Santiago Gimenez nasce da molto lontano. La trattativa, addirittura, sarebbe stata avviata già a settembre con il suo agente, Rafaela Pimenta. Da quel momento si è incominciato a lavorare alacremente con tutte le parti in causa per trovare la migliore soluzione possibile per accontentare tutti. L'obiettivo era quello di arrivare ad una quadra per giugno, ma il mal di pancia di Alvaro Morata ha portato ad anticipare nettamente i tempi del suo sbarco in Italia.