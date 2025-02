Feyenoord-Milan, l’agente: “Ecco i punti deboli degli olandesi. Mercato …”

L'agente di mercato ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della sfida Feyenoord-Milan, valevole per i play-off di Champions League

Emiliano Uria, agente di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb', soffermandosi in modo particolare sulla sfida tra Feyenoord e Milan, in programma alle ore 21:00 di oggi, mercoledì 12 febbraio, allo stadio 'De Kuip' di Rotterdam. In modo particolare ha sottolineato i punti deboli e quelli di forza del club olandese, spiegando anche come la società neerlandese abbia condotto un mercato non buono, soprattutto rispetto al Diavolo. Ecco, dunque, le sue parole in merito.