Feyenoord-Milan, prime pagine anche in Messico: “Un killer da 10”

Feyenoord-Milan, con tutto il rispetto per l'avversario, non sembra essere una sfida da prime pagine, almeno in Italia. E invece in Messico questo incontro si prende la copertina sul principale quotidiano sportivo, ovvero sia 'Record'. Ma procediamo con ordine. Nella serata di oggi, mercoledì 12 febbraio, infatti, allo stadio 'De Kuip' di Rotterdam andrà in scena l'andata dei Play-Off della Champions League 2024/2025, che vedrà impegnati i rossoneri di Sérgio Conceicao contro il club olandese, in evidente difficoltà in Eredivisie. Un match che può già dire molto e che il Diavolo non può assolutamente sbagliare.