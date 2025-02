Christian Pulisic , trequartista rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Pro Soccer Wire', soffermandosi in modo particolare sul compagno di squadra Santiago Gimenez e sulla prestazione in Empoli - Milan , dove ha siglato il primo gol con la maglia del Diavolo. Ecco, dunque, le sue parole.

Milan, Pulisic: "Grati di avere Gimenez. Bello entrare nel secondo tempo"

"È stato fantastico vederlo. Prima di tutto è un ragazzo super simpatico, quindi andiamo molto d'accordo. Non mi prenderò molto merito per quel suo gol contro l'Empoli. Ovviamente gli ho passato la palla, ma aveva ancora un bel po' di lavoro da fare. Quindi puoi vedere la qualità, tutto di lui proprio lì in quel finale e cosa rappresenta. Ha iniziato bene e siamo grati di averlo qui. È stato bello entrare con le gambe un po' più fresche nel secondo tempo. Non è sempre facile nel primo tempo. Può essere molto intenso, molto difficile sfondare. Entrambe le squadre hanno molta energia, ed è difficile. E poi quando la partita si apre un po' di più nel secondo tempo, è il tuo lavoro come sostituto entrare e avere un impatto sulla partita. Quindi mi è piaciuto e sono contento di aver potuto aiutare la squadra a ottenere quella vittoria".