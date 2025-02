Feyenoord-Milan, probabili formazioni: Conceicao con i 4 tenori | VIDEO

Ecco le probabili formazioni di Feyenoord-Milan: Sérgio Concreicao pronto a lanciare l'attacco pesante con i 'fantastici 4'

Feyenoord-Milan, probabili formazioni: Conceicao può lanciare i quattro tenori in attacco dall'inizio. Rafael Leao, Joao Felix, Christian Pulisic e Santiago Gimenez sono favoriti per una maglia. Il resto della squadra invariato, con Reijnders favorito su Terracciano per il secondo posto nel centrocampo rossonero. Questi i probabili undici per la sfida di Champions League. Ecco il video da Gazzetta.it.