Ex Milan, Tomasson nella storia: e il motivo è impensabile …

Jon Dahl Tomasson, ex calciatore del Milan, è pronto a vivere una nuova avventura come Commissario Tecnico della Svezia

Jon Dahl Tomasson è stato al Milan dal 2002 al 2005 e in maglia rossonera ha segnato 35 reti in 114 presenze, conquistando inoltre uno Scudetto , una Coppa Italia , una Supercoppa Italiana, una Champions League e una Supercoppa UEFA . Il miglior marcatore della Nazionale della Danimarca , ritiratosi nel 2012 da giocatore, ha poi intrapreso la carriera da allenatore ed è pronto a vivere una nuova esperienza.

È stata infatti ufficializzata la sua carica di Commissario Tecnico della Svezia. L'ex Milan, in questo modo, entra nella storia, diventando il primo CT straniero nella storia della Nazionale scandinava. Ecco le sue prime parole: "Non vedo l'ora di iniziare questo grande incarico e di incontrare tifosi, giocatori e ovviamente i media in Svezia. E pensare, parlare e sognare in blu e giallo".