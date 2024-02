Calciomercato Milan – Futuro già scritto per Romero? Punto e retroscena

Una serata da ricordare per Luka Romero , attaccante esterno classe 2004 in prestito dal Milan all' Almeria . Il talento argentino ha costretto al pareggio per 2-2 l' Atletico Madrid di Simeone, grazie a due marcature, una più bella dell'altra. Un tiro secco dai 25 metri la prima, un esterno collo sotto l'incrocio dei pali la seconda. E le celebrazioni non sono mancate, soprattutto dalla stampa spagnola.

Futuro a tinte rossonere

L'argentino è ripartito da La Liga, campionato in cui aveva avuto modo di esprimersi già in passato, prima che la Lazio lo portasse in Italia. Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani vedono in lui una possibile risorsa per il Milan che verrà. Il giocatore, infatti, si trova in Spagna in prestito secco, nessuna possibilità di acquisto da parte dell'Almeria. Il suo valore di mercato attualmente si aggira intorno ai 10 milioni di euro ed è destinato a salire entro la fine della stagione. Dunque, in caso di cessione, si tratterebbe di una plusvalenza garantita, ma le intenzioni rossonere al momento sono di puntare nuovamente sul diciannovenne.