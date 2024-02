"Con un Rafa così dominante, non vincere è davvero un peccato"

"Il Milan ha vinto tutti i duelli, in una partita giocata da entrambe le squadre spesso uomo contro uomo. Farlo contro l'Atalanta, che fa della corsa e della fisicità dei punti di forza, non è mai scontato o banale. E poi c'è Leao. Con tutto il rispetto per gli altri scesi in campo, il portoghese merita un capitolo a parte. Ha fatto un gol straordinario, ma sarebbe semplicistico fermarci a quella prodezza. Leao fa la differenza a ogni tocco di palla. Salta l'uomo, serve assist, obbliga la squadra avversaria al raddoppio, liberando così spazio ai compagni. In una serata con un Rafa così dominante, non vincere è davvero un peccato. Anche perché a mezzogiorno la Juventus, con una prova decisamente meno convincente, aveva allungato nella lotta per il secondo posto. Il calcio è così, lo sappiamo.