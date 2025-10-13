Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan esclusive Maignan, il Milan vuole blindarlo: pronto il contratto per il francese | PM News

ESCLUSIVA

Maignan, il Milan vuole blindarlo: pronto il contratto per il francese | PM News

Calciomercato Milan, per il post Maignan pronto il derby? Si monitora ...
Il futuro al Milan di Mike Maignan è uno dei temi più chiacchierati degli ultimi tempi: rinnovo con i rossoneri vicino? Le ultime!
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il futuro al Milan di Mike Maignan è uno dei temi più chiacchierati degli ultimi tempi. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il Milan sembrerebbe essere disposto ad offrire un rinnovo contrattuale importante al portiere francese classe '95: le cifre si aggirerebbero attorno ai 4 / 4,5 milioni di euro netti a stagione. Ora però, la decisione spetta al portiere, che dovrà decidere se continuare la sua avventura con i colori del Milan, iniziata nel 2021 dopo l'addio di Gigio Donnarumma, o valutare delle nuove pista in giro per l'Europa.

Maignan resta? Il Milan prepara il rinnovo: ecco le cifre | PM News

—  

Il suo nome, inoltre, era stato accostato nuovamente al PSG in passato come possibile erede di Donnarumma, ora al Manchester City. L'idea di un ritorno in Francia stuzzicava il portiere rossonero ma, successivamente, il PSG ha deciso di virare su un'altra pista, quella legata al giovane 2001 Lucas Chevalier. Il nuovo portiere però non sta convincendo i parigini e, con un Maignan a zero, il club francese potrebbe tornare forte su di lui.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, brutte notizie per Saelemaekers: confermata la lesione al flessore

Maignan, però, sembrerebbe avere degli obiettivi molto chiari in testa: vuole un top club dove la probabilità di vincere trofei molto importanti sia davvero alta. Il problema di fondo, però, è capire quante siano le squadre top che cerchino un portiere del genere in questo esatto momento. Se non dovessero arrivare delle offerte convincenti, la sua permanenza tra i pali rossoneri potrebbe essere molto probabile. Inoltre, il Milan non vorrebbe cedere il portiere già a gennaio. Non resta che aspettare e vedere l'evolversi della situazione. Che il rinnovo sia vicino?

 

Leggi anche
Hornig (BILD): “Milan, Nkunku è una stella con i piedi per terra” | Esclusiva
Milan, Nicolodi: “Atubolu al posto di Maignan? Non mi convince. Troppo …”

© RIPRODUZIONE RISERVATA