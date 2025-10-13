Maignan, però, sembrerebbe avere degli obiettivi molto chiari in testa: vuole un top club dove la probabilità di vincere trofei molto importanti sia davvero alta. Il problema di fondo, però, è capire quante siano le squadre top che cerchino un portiere del genere in questo esatto momento. Se non dovessero arrivare delle offerte convincenti, la sua permanenza tra i pali rossoneri potrebbe essere molto probabile. Inoltre, il Milan non vorrebbe cedere il portiere già a gennaio. Non resta che aspettare e vedere l'evolversi della situazione. Che il rinnovo sia vicino?