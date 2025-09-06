Pianeta Milan
Milan, Nicolodi: “Atubolu al posto di Maignan? Non mi convince. Troppo …”

Noi di Pianeta Milan abbiamo sentito Pietro Nicolodi, giornalista sportivo e voce più famosa della Bundesliga. Il parere su Atubolu
Emiliano Guadagnoli
Nel corso dell'ultimo calciomercato estivo il Milan ha pescato due giocatori con un passato, più o meno recente, nella Bundesliga tedesca: si tratta di Christopher Nkunku, attaccante classe 1997, giunto dal Chelsea per 37 milioni di euro più bonus ma con trascorsi importanti nella fila del RB Lipsia e di David Odogu, difensore classe 2006, prelevato dal Wolfsburg per 7 milioni di euro più bonus. Abbiamo sentito Pietro Nicolodi, giornalista sportivo e voce più famosa ed apprezzata del campionato tedesco per 'Sky Sport'.

E sul quale, probabilmente, varrebbe la pena investire. Anche se, ad onor del vero, il Milan in quel ruolo lì è già coperto con Samuele Ricci, un certo Luka Modrić e Ardon Jashari, per il quale i rossoneri hanno speso ben 36 milioni di euro più bonus quest'estate. La chiosa della nostra chiacchierata con Nicolodi, però, abbiamo voluto dedicarla al possibile erede di Mike Maignan, in scadenza di contratto con il Milan il 30 giugno 2026, giacché si è detto e scritto di un Diavolo interessato a Noah Atubolu, classe 2002, portiere del Friburgo.

"Sui calci di rigore è spaventoso, per segnare contro di lui devi inventarti tiri impossibili. Ha statistiche assurde, un anno ne ha parati 6 su 7. Ma - ha terminato Nicolodi - è troppo discontinuo: anche se è il portiere della Germania Under 21, non mi convince: non è 'il mio portiere'".

