Milan, Nicolodi: “Angelo Stiller è uno che vede calcio”

Nel corso dell'ultimo calciomercato estivo il Milan ha pescato due giocatori con un passato, più o meno recente, nella Bundesliga tedesca: si tratta di Christopher Nkunku , attaccante classe 1997 , giunto dal Chelsea per 37 milioni di euro più bonus ma con trascorsi importanti nella fila del RB Lipsia e di David Odogu , difensore classe 2006 , prelevato dal Wolfsburg per 7 milioni di euro più bonus. Abbiamo sentito Pietro Nicolodi , giornalista sportivo e voce più famosa ed apprezzata del campionato tedesco per 'Sky Sport'.

Milan, Nicolodi su Stiller

Abbiamo poi chiesto a Nicolodi, da anni grande esperto di calcio tedesco, di farci qualche nome di giocatore 'da Milan', magari meno reclamizzato sul mercato, ma che potrebbe diventare protagonista in rossonero. "Qualcosina in giro c'è ancora, anche se non è rimasto tantissimo - ci ha spiegato -. La Premier League ha depredato totalmente le squadre tedesche. E non comprano più soltanto i giocatori forti, ormai comprano di tutto. Guardate Nick Woltemade, passato dallo Stoccarda al Newcastle per 85 milioni di euro: ha fatto un'ultima stagione, con il VfB, veramente ottima, ma prima aveva realizzato appena 2 gol in 4 anni di Bundesliga con il Werder Brema!".