Milan, Nicolodi: “Boniface è fortissimo. Se sta in piedi e ha voglia”

Nel corso dell'ultimo calciomercato estivo il Milan ha pescato due giocatori con un passato, più o meno recente, nella Bundesliga tedesca: si tratta di Christopher Nkunku , attaccante classe 1997 , giunto dal Chelsea per 37 milioni di euro più bonus ma con trascorsi importanti nella fila del RB Lipsia e di David Odogu , difensore classe 2006 , prelevato dal Wolfsburg per 7 milioni di euro più bonus. Abbiamo sentito Pietro Nicolodi , giornalista sportivo e voce più famosa ed apprezzata del campionato tedesco per 'Sky Sport'.

Milan, Nicolodi su Boniface

Nkunku è arrivato in rossonero, come detto, anche per il fallimento della trattativa Boniface. Che ruolo avrebbe potuto giocare nel Milan di Allegri? "Altro giocatore potenzialmente devastante - il giudizio di Nicolodi -: quando butta il pallone in avanti e parte è abbastanza difficile fermarlo. Fuori dal campo, però, vale la stessa cosa: avrà battuto tutti i record di velocità sulle autostrade della Ruhr (ride, n.d.r.). Anche se si dice che non guidi lui, ma un suo amico. Ma è fortissimo. Se sta in piedi e ha voglia. Il primo anno, a Leverkusen, è stato decisivo nel girone d'andata, per lanciare la volata alla squadra di Xabi Alonso campione in Bundesliga e nella Coppa di Germania; poi è uscita fuori tutta la squadra".