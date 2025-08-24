Pianeta Milan
Luca Bianchin, esperto di calciomercato de 'La Gazzetta dello Sport', fa il punto sul Milan. Boniface torna in Germania. E sull'attacco ...
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Victor Boniface giocherà col Milan in questa stagione? Più passano le ore più aumentano i dubbi. L'attaccante nigeriano ha svolto le visite mediche di rito, ma i problemi importanti al ginocchio potrebbero rallentare l'affare di cui ha parlato anche Tare. Ecco delle importantissime novità.

Luca Bianchin, esperto di calciomercato de 'La Gazzetta dello Sport', fa il punto sul Milan. Boniface torna in Germania. E sull'attacco ... Ecco le ultime novità dal post sul social X.

"Victor Boniface in giornata tornerà in Germania. Il Milan riflette ancora ma non ha chiuso l’accordo col Leverkusen e ora le possibilità che rinunci a Boniface sono in netto aumento. Harder ipotesi valida. Possibile arrivino due punte".

Come aggiunto nel pezzo per Gazzetta.it, una decisione sarebbe attesa in giornata ma il no sarebbe sempre più probabile. Non escluso che il tutto si possa riaprire nei prossimi giorni, magari con un prestito gratuito. Sarebbe possibile che il Milan chiuda per due attaccanti in questi ultimi giorni di calciomercato.

