"Victor Boniface in giornata tornerà in Germania. Il Milan riflette ancora ma non ha chiuso l’accordo col Leverkusen e ora le possibilità che rinunci a Boniface sono in netto aumento. Harder ipotesi valida. Possibile arrivino due punte".
Come aggiunto nel pezzo per Gazzetta.it, una decisione sarebbe attesa in giornata ma il no sarebbe sempre più probabile. Non escluso che il tutto si possa riaprire nei prossimi giorni, magari con un prestito gratuito. Sarebbe possibile che il Milan chiuda per due attaccanti in questi ultimi giorni di calciomercato.
