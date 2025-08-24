Calciomercato Milan, Boniface resta ancora in bilico, mentre Harder sarebbe bloccato dai rossoneri. Ecco le ultime novità di mercato

Ogni decisione in merito a Boniface , scrive 'Il Corriere della Sera', è rimasta sospesa da parte del Milan . Il club dovrà decidere se tesserare o meno il nigeriano, magari si potrebbe discutere di nuovo le cifre del prestito con il club tedesco, cercando uno sconto sulla cifra per il prestito o una partecipazione all'ingaggio del nigeriano. Se anche Tare dovesse spingere per chiudere, si legge, ci potrebbe essere un nuovo attaccante in arrivo.

Conrad Harder, si legge, dello Sporting sarebbe praticamente bloccato, ma servirebbe l’ok di Allegri che vorrebbe un profilo più pronto. Piacerebbe più Hojlund se non fosse che il Napoli si sarebbe già portato in posizione di vantaggio.