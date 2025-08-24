Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Harder bloccato dai rossoneri: ecco cosa manca. Boniface …

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Harder bloccato dai rossoneri: ecco cosa manca. Boniface …

Calciomercato Milan, Boniface: nuove ipotesi? Harder bloccato, ma ...
Calciomercato Milan, Boniface resta ancora in bilico, mentre Harder sarebbe bloccato dai rossoneri. Ecco le ultime novità di mercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Ogni decisione in merito a Boniface, scrive 'Il Corriere della Sera', è rimasta sospesa da parte del Milan. Il club dovrà decidere se tesserare o meno il nigeriano, magari si potrebbe discutere di nuovo le cifre del prestito con il club tedesco, cercando uno sconto sulla cifra per il prestito o una partecipazione all'ingaggio del nigeriano. Se anche Tare dovesse spingere per chiudere, si legge, ci potrebbe essere un nuovo attaccante in arrivo.

Calciomercato Milan, Boniface: nuove ipotesi? Harder bloccato, ma ...

—  

Conrad Harder, si legge, dello Sporting sarebbe praticamente bloccato, ma servirebbe l’ok di Allegri che vorrebbe un profilo più pronto. Piacerebbe più Hojlund se non fosse che il Napoli si sarebbe già portato in posizione di vantaggio.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, altro colpo in attacco! Pronta l'offerta per ...>>>

Sullo sfondo resterebbe sempre Dusan Vlahovic, che sarebbe il preferito di Allegri. Resterebbe ancora il problema ingaggio (12 milioni), visto che la Juventus non sembrerebbe disposta a pagare una buonuscita al serbo.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA