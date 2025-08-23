PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Vlahovic-Harder in e Boniface out? Le ultime verso la Cremonese. Offerta per …

I contatti per Vlahovic e l'offerta per Harder sono solo alcune delle notizie più importanti di giornata pubblicate sul Milan
Fabio Barera
Milan, contatti per Vlahovic. Boniface salta? Offerta per Harder

Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. I contatti per Dusan Vlahovic e le ultime in vista di Milan-Cremonese. Ma anche la trattativa in fase di stallo per Victor Boniface e l'offerta per Conrad Harder. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.

