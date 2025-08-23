Calciomercato Milan, Passerini fa il punto della situazione su Boniface

Il giornalista Carlos Passerini , sul proprio canale YouTube, ha fatto il punto sulla vicenda delle visite mediche di Victor Boniface . Intrappolato in una situazione che tiene con il fiato sospeso molti tifosi rossoneri. Passerini ha analizzato i possibili scenari e l’attuale situazione attorno all’attaccante nigeriano. Ecco le sue parole.

Passerini: "Boniface non convince. Ecco i tre possibili scenari"

"Il Milan si è preso ore per decidere. Boniface ha finito le visite mediche, ma, siccome il Milan non è convinto dei risultati al ginocchio, rotto due volte negli anni scorsi, ci si è presi un po' di tempo per prendere la scelta finale. Bisogna decidere se concludere l'affare alle cifre precedentemente pattuite, oppure non fare niente, oppure di rinegoziare l'affare magari con un prestito gratuito e un riscatto più basso, anche perché il Milan si accollerebbe un rischio tesserando il giocatore.