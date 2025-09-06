Milan, Nicolodi: “Kim? Come perno della difesa di Allegri può funzionare”

Noi di Pianeta Milan abbiamo sentito Pietro Nicolodi, giornalista sportivo e voce più famosa della Bundesliga. Il parere su Kim del Bayern

Nel corso dell'ultimo calciomercato estivo il Milan ha pescato due giocatori con un passato, più o meno recente, nella Bundesliga tedesca: si tratta di Christopher Nkunku , attaccante classe 1997 , giunto dal Chelsea per 37 milioni di euro più bonus ma con trascorsi importanti nella fila del RB Lipsia e di David Odogu , difensore classe 2006 , prelevato dal Wolfsburg per 7 milioni di euro più bonus. Abbiamo sentito Pietro Nicolodi , giornalista sportivo e voce più famosa ed apprezzata del campionato tedesco per 'Sky Sport'.

Milan, Nicolodi su Kim

Si è parlato, poi, dell'interesse del Milan - in particolare di mister Allegri - nei confronti di Kim Min-Jae, difensore sudcoreano che avrebbe potuto lasciare il Bayern Monaco per far ritorno in Serie A a due anni di distanza o poco più dallo Scudetto vinto con il Napoli di Luciano Spalletti nel 2023. Operazione possibile per gennaio 2026? "Non lo so, perché nel Bayern ha davanti Jonathan Tah e se l'allenatore non sviene prima o poi si accorgerà che Kim è cento volte più forte di Tah".