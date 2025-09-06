Milan, Nicolodi: “Kim? Come perno della difesa di Allegri può funzionare”

Pianeta Milan
Noi di Pianeta Milan abbiamo sentito Pietro Nicolodi, giornalista sportivo e voce più famosa della Bundesliga. Il parere su Kim del Bayern
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Nel corso dell'ultimo calciomercato estivo il Milan ha pescato due giocatori con un passato, più o meno recente, nella Bundesliga tedesca: si tratta di Christopher Nkunku, attaccante classe 1997, giunto dal Chelsea per 37 milioni di euro più bonus ma con trascorsi importanti nella fila del RB Lipsia e di David Odogu, difensore classe 2006, prelevato dal Wolfsburg per 7 milioni di euro più bonus. Abbiamo sentito Pietro Nicolodi, giornalista sportivo e voce più famosa ed apprezzata del campionato tedesco per 'Sky Sport'.

Si è parlato, poi, dell'interesse del Milan - in particolare di mister Allegri - nei confronti di Kim Min-Jae, difensore sudcoreano che avrebbe potuto lasciare il Bayern Monaco per far ritorno in Serie A a due anni di distanza o poco più dallo Scudetto vinto con il Napoli di Luciano Spalletti nel 2023. Operazione possibile per gennaio 2026? "Non lo so, perché nel Bayern ha davanti Jonathan Tah e se l'allenatore non sviene prima o poi si accorgerà che Kim è cento volte più forte di Tah".

"Trovo che sia una follia che non giochi. Vero, da quando è al Bayern il sudcoreano non ha giocato in maniera spaziale così come aveva fatto a Napoli, dove sembrava ingiocabile. Può darsi che, se ci fossero le condizioni per un suo arrivo al Milan a gennaio, in rossonero come perno della difesa di Allegri possa funzionare".

