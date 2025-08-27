Calciomercato Milan, Kim il preferito di Tare: c’è un ostacolo

Continua il calciomercato del Milan: i rossoneri hanno chiuso tantissime operazioni in entrata e in uscita, ma potrebbero essere tra le squadre più attive in questi ultimi giorni di agosto. Oltre alle possibili uscite, la dirigenza rossonera starebbe lavorando per almeno un colpo in entrata per reparto: una mezzala che possa inserirsi e segnare, una prima punta e un difensore forte e d'esperienza. Ecco un nome per la difesa.