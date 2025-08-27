Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Kim il preferito di Tare: c’è un ostacolo

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Kim il preferito di Tare: c’è un ostacolo

Calciomercato Milan, Kim il preferito di Tare: c'è un ostacolo
Gianluigi Longari, esperto di calciomercato, parla anche del Milan: ecco le ultime novità per la difesa. Kim sarebbe il preferito di Tare
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Continua il calciomercato del Milan: i rossoneri hanno chiuso tantissime operazioni in entrata e in uscita, ma potrebbero essere tra le squadre più attive in questi ultimi giorni di agosto. Oltre alle possibili uscite, la dirigenza rossonera starebbe lavorando per almeno un colpo in entrata per reparto: una mezzala che possa inserirsi e segnare, una prima punta e un difensore forte e d'esperienza. Ecco un nome per la difesa.

Calciomercato Milan, Kim piace a Tare

—  

Gianluigi Longari, esperto di calciomercato, parla anche del Milan: ecco le ultime novità per la difesa. Kim sarebbe il preferito di Tare. Ecco il post dal social X.

LEGGI ANCHE

"Milan attivo nella ricerca di occasioni in questa sessione di mercato". Longari rivela: "Per la difesa il preferito di Tare è Kim del Bayern Monaco che ha però un ingaggio molto alto". 

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Nkunku: operazione a titolo definitivo! Il giocatore …>>>

Per questo, Longari aggiunge e conclude: "I rossoneri valutano anche piani alternativi e meno costosi". Vedremo se il Milan chiuderà un altro colpo in difesa dopo De Winter. 

Leggi anche
Calciomercato Milan, Nkunku desideroso di approdare! Ecco la formula
Calciomercato Milan, intesa di massima con Nkunku. Gli scenari

© RIPRODUZIONE RISERVATA