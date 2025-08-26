Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Di Marzio annuncia l’arrivo di un difensore: e su Rabiot …

Calciomercato Milan, prende quota il nome di Rabiot!
Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione sul Milan, tra Adrien Rabiot e il possibile arrivo di un altro difensore
Fabio Barera
Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione sul Milan, tra il possibile arrivo di Adrien Rabiot e quello di un nuovo difensore centrale, di cui ancora non si conosce il nome.

Calciomercato Milan, Di Marzio annuncia: "Rabiot vuole rimanere al Marsiglia"

"Il Milan pensa a Rabiot dopo non aver ricevuto l'apertura per Fabbian dal Bologna. La priorità del francese però è restare al Marsiglia".

"Il Milan ha intenzione di prendere un difensore centrale".

Gianluca Di Marzio ha parlato così a 'Sky Calciomercato - L'Originale': "La novità è che il Milan prendeva un difensore. La decisione è stata presa nella giornata di oggi. Ci sono stati diversi incontri con Allegri, prima e dopo l'allenamento. Tra Allegri e il direttore sportivo, e si è deciso di andare a cercare un difensore, importante, che possa aumentare ancora di più la forza in difesa del Milan, al di là di De Winter che è già arrivato. Adesso vedremo su quale profilo il Milan andrà. È comunque una decisione di oggi, quindi adesso verrà sondato il mercato, ma la novità è che il Milan ha intenzione di prendere un difensore centrale".

