Calciomercato Milan, ecco l’ingaggio richiesto da Rabiot: e sul costo …

Continuano a giungere novità in merito al possibile arrivo al Milan di Adrien Rabiot, soprattutto per quanto riguarda costo ed ingaggio. Secondo quanto riferito da Orazio Accomando, di 'DAZN' e 'Sport Mediaset', infatti, si potrebbe chiudere a circa 15 milioni di euro. Non solo, perché lui avrebbe chiesto 5 milioni di euro più bonus per arrivare a 6. Inoltre, il fatto di essere ancora fuori rosa al Marsiglia potrebbe agevolare notevolmente la trattativa tra le parti. Da capire se nelle prossime ore ci sarà o meno l'accelerata decisiva per portare questo colpo a Massimiliano Allegri.