Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, ecco l’ingaggio richiesto da Rabiot: e sul costo …

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, ecco l’ingaggio richiesto da Rabiot: e sul costo …

Calciomercato Milan, Allegri vuole Rabiot: contatti in corso! I dettagli
Adrien Rabiot potrebbe arrivare al Milan in questi ultimi giorni di calciomercato: ecco i dettagli sull'ingaggio richiesto e sul costo
Fabio Barera
Fabio Barera Redattore 

Continuano a giungere novità in merito al possibile arrivo al Milan di Adrien Rabiot, soprattutto per quanto riguarda costo ed ingaggio. Secondo quanto riferito da Orazio Accomando, di 'DAZN' e 'Sport Mediaset', infatti, si potrebbe chiudere a circa 15 milioni di euro. Non solo, perché lui avrebbe chiesto 5 milioni di euro più bonus per arrivare a 6. Inoltre, il fatto di essere ancora fuori rosa al Marsiglia potrebbe agevolare notevolmente la trattativa tra le parti. Da capire se nelle prossime ore ci sarà o meno l'accelerata decisiva per portare questo colpo a Massimiliano Allegri.

Calciomercato Milan, conferme a iosa su Rabiot: svelato l'ingaggio e il costo

"Esclusiva: Milan-Rabiot: si può chiudere per una cifra vicina ai 15M. Il francese chiede un ingaggio di 5M e bonus per arrivare ai 6M. Il francese è ancora fuori rosa al Marsiglia e questo potrebbe agevolare la trattativa".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Lecce-Milan, le probabili formazioni: Allegri sorprende in difesa

Matteo Moretto, il primo a dare notizia dei contatti in corso nella giornata odierna, ne aveva parlato così: "Contatti per Adrien Rabiot al Milan. Nelle ultime ore il club rossonero ha mosso passi concreti per il centrocampista francese del Marsiglia. Le parti studiano la fattibilità dell’operazione. È una richiesta esplicita di Massimiliano Allegri".

Leggi anche
Calciomercato Milan, può arrivare Fabbian? Pellegatti spiega come
Orlando critico: “Inter e Napoli mi convincono. Il Milan ha comprato ma…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA