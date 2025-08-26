Milan, Pellegatti: 'Rabiot? Ecco cosa mi hanno detto. Djimsiti ...'

Su Adrien Rabiot: "Molti colleghi dicono che Allegri pretenda a tutti i costi Rabiot, che il Marsiglia avrebbe allontanato dopo la feroce lite con Rowe. Dal Milan abbiamo risposte fredde, dicono che sia molto difficile. A Marsiglia dicono 'Non crediamo che si muova'. Tengo viva questa pista, quando ci saranno tanti no decisi anche da Massimiliano Allegri che non ho sentito direttamente, faremo cadere questa opzione. D'altronde lui voleva Rabiot, Kim e Vlahovic quando è andato ad incontrare la dirigenza rossonera l'ultima volta a Casa Milan".
Sulle altre mosse: "Si è parlato di un contatto con il Siviglia per Adli, ma è sempre una voce che si rincorre. Per gli altri ruolo, Fabbian potrebbe entrare in una trattativa se Brescianini andrà a Napoli e Musah a Bergamo. Attenzione, devo verificare un nome che vi ho fatto 3 mesi fa, anche se in questo momento non ho conferme o meno dal Milan. Parliamo di Djimsiti, che aiuterebbe certamente. Mi avevano detto tanto tempo fa che poteva essere una possibilità, andremo a verificare se ci diranno qualcosa".
