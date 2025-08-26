Pianeta Milan
Milan, Pellegatti: "Rabiot? Ecco cosa mi hanno detto. Djimsiti …"

Milan, Pellegatti: “Rabiot? Ecco cosa mi hanno detto. Djimsiti …”

Milan, Pellegatti: 'Rabiot? Ecco cosa mi hanno detto. Djimsiti ...'
Il giornalista Carlo Pellegatti ha fatto il punto della situazione sul calciomercato del Milan, tra Adrien Rabiot e Behrat Djimsiti
Il giornalista Carlo Pellegatti ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultimo video pubblicato sul proprio canale 'YouTube', facendo il punto della situazione sul calciomercato del Milan, tra Adrien Rabiot e la suggestione Behrat Djimsiti. Ecco, dunque, le sue parole.

Su Rafael Leao: "Oggi il giocatore non si è allenato con il gruppo. Il problema al polpaccio è piuttosto fastidioso e non si recupera in breve. Dunque penso che non ci sarà a Lecce".

Su Adrien Rabiot: "Molti colleghi dicono che Allegri pretenda a tutti i costi Rabiot, che il Marsiglia avrebbe allontanato dopo la feroce lite con Rowe. Dal Milan abbiamo risposte fredde, dicono che sia molto difficile. A Marsiglia dicono 'Non crediamo che si muova'. Tengo viva questa pista, quando ci saranno tanti no decisi anche da Massimiliano Allegri che non ho sentito direttamente, faremo cadere questa opzione. D'altronde lui voleva Rabiot, Kim e Vlahovic quando è andato ad incontrare la dirigenza rossonera l'ultima volta a Casa Milan".

Sulle altre mosse: "Si è parlato di un contatto con il Siviglia per Adli, ma è sempre una voce che si rincorre. Per gli altri ruolo, Fabbian potrebbe entrare in una trattativa se Brescianini andrà a Napoli e Musah a Bergamo. Attenzione, devo verificare un nome che vi ho fatto 3 mesi fa, anche se in questo momento non ho conferme o meno dal Milan. Parliamo di Djimsiti, che aiuterebbe certamente. Mi avevano detto tanto tempo fa che poteva essere una possibilità, andremo a verificare se ci diranno qualcosa".

