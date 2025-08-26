Milan, Pedullà rivela le cifre di Rabiot: e su Busardò …

"È il Milan che deve dire ad Harder quando venire, non il contrario. Le richieste di Massimiliano Allegri erano completamente diverse ed erano un centrocampista ed un attaccante, Rabiot e Vlahovic. Se gliene portano altri due non dipende da Allegri. Allegri nelle ultime ore ha spinto per Rabiot, operazione da circa 10/15 milioni, che è la stessa cifra che il Bologna chiede per Fabbian, che ha tutta la mia stima e a cui sono legato per i trascorsi alla Reggina. Se un allenatore chiede Rabiot devi cercare di andare in fondo per lui e il Milan lo sta facendo. Lui ha un ingaggio di meno di 5 milioni di euro che per il Milan non è una cosa da poco. Vi confermo i contatti così come vi confermo che Busardò ha proposto due attaccanti al Milan, Arokodare e Harder".