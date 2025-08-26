Milan, Pedullà rivela le cifre di Rabiot: e su Busardò …

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione nel corso dell'ultimo video pubblicato sul proprio canale 'YouTube', in merito al possibile arrivo di Adrien Rabiot al Milan. Ecco, dunque, le sue parole in merito alla questione.
Milan, Pedullà: "Rabiot, ecco le possibili cifre. Busardò ha proposto ..."
"È il Milan che deve dire ad Harder quando venire, non il contrario. Le richieste di Massimiliano Allegri erano completamente diverse ed erano un centrocampista ed un attaccante, Rabiot e Vlahovic. Se gliene portano altri due non dipende da Allegri. Allegri nelle ultime ore ha spinto per Rabiot, operazione da circa 10/15 milioni, che è la stessa cifra che il Bologna chiede per Fabbian, che ha tutta la mia stima e a cui sono legato per i trascorsi alla Reggina. Se un allenatore chiede Rabiot devi cercare di andare in fondo per lui e il Milan lo sta facendo. Lui ha un ingaggio di meno di 5 milioni di euro che per il Milan non è una cosa da poco. Vi confermo i contatti così come vi confermo che Busardò ha proposto due attaccanti al Milan, Arokodare e Harder".
