Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Musah parla dei suoi obiettivi stagionali: ecco quali sono

INTERVISTE

Milan, Musah parla dei suoi obiettivi stagionali: ecco quali sono

Milan, Musah parla dei suoi obiettivi stagionali: ecco quali sono
Milan, intervenuto ai microfoni di ESPN, Musah ha parlato dei suoi obiettivi con la maglia rossonera e in nazionale. Ecco le sue parole.
Francesco De Benedittis

Il centrocampista americano del Milan, Yunus Musah, negli scorsi giorni ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ESPN, durante l’ultima puntata del podcast "The Football Reporters". Tra i tanti temi affrontati nel corso dell'intervista, ha parlato anche dei suoi obiettivi stagionali. Dalle sue parole è emersa tutta la sua voglia di vincere trofei con il club e con la Nazionale. Per farlo servirà il massimo impegno da parte di tutti i giocatori, compreso Musah che da questa intervista è apparso molto motivato. Ecco dunque le sue dichiarazioni sui suoi obiettivi stagionali.

Milan, Musah: "Il mio obiettivo? Vincere trofei qui al Milan!

—  

LEGGI ANCHE: Lecce-Milan, le probabili formazioni: Allegri sorprende in difesa

"L'obiettivo e il traguardo più vicino per me sono vincere trofei qui al Milan. Questa stagione abbiamo la possibilità di vincere tre trofei. Mi piacerebbe vincerli tutti e tre. E poi andare in Nazionale e vincere altri trofei".

Leggi anche
Milan, Pellegatti: “Rabiot? Ecco cosa mi hanno detto. Djimsiti …”
Milan, Pedullà: “Rabiot, ecco le possibili cifre. Busardò ha proposto …”

© RIPRODUZIONE RISERVATA