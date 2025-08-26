Milan, Musah parla dei suoi obiettivi stagionali: ecco quali sono

Milan, intervenuto ai microfoni di ESPN, Musah ha parlato dei suoi obiettivi con la maglia rossonera e in nazionale. Ecco le sue parole.

Il centrocampista americano del Milan, Yunus Musah , negli scorsi giorni ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ESPN , durante l’ultima puntata del podcast "The Football Reporters". Tra i tanti temi affrontati nel corso dell'intervista, ha parlato anche dei suoi obiettivi stagionali. Dalle sue parole è emersa tutta la sua voglia di vincere trofei con il club e con la Nazionale. Per farlo servirà il massimo impegno da parte di tutti i giocatori, compreso Musah che da questa intervista è apparso molto motivato. Ecco dunque le sue dichiarazioni sui suoi obiettivi stagionali.

"L'obiettivo e il traguardo più vicino per me sono vincere trofei qui al Milan. Questa stagione abbiamo la possibilità di vincere tre trofei. Mi piacerebbe vincerli tutti e tre. E poi andare in Nazionale e vincere altri trofei".