L'inizio della nuova stagione sta entusiasmando tutti gli appassionati: il Milan a San Siro è la squadra più seguita in Serie A: il dato

Lo stadio di San Siro si è trasformato in un vero e proprio calderone. La media nei primi incontri casalinghi è straordinaria: circa 72.786 spettatori a partita. Un dato a dir poco positivo che carica la squadra di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, infatti, punta molto sul supporto e sul calore del proprio pubblico, proprio perchè può essere un fattore determinante. Basti pensare al supporto della Curva Sud, definita dai giocatori stessi 'Il 12esimo uomo in campo'.