L'inizio della nuova stagione sta entusiasmando appassionati di questo splendido sport. Non solo grazie alle prestazioni fornite dai giocatori, ma anche grazia al grande afflusso di tifosi allo stadio. L’ultimo aggiornamento fatto sulla media degli spettatori in Serie A porta una grande notizia per il Milan: i rossoneri, infatti, si confermano la squadra più seguita allo stadio, nonostante la situazione complicata legata alla Curva Sud Milano. Il diavolo, dunque, comanda anche la classifica legata agli spettatori.
Lo stadio di San Siro si è trasformato in un vero e proprio calderone. La media nei primi incontri casalinghi è straordinaria: circa 72.786 spettatori a partita. Un dato a dir poco positivo che carica la squadra di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, infatti, punta molto sul supporto e sul calore del proprio pubblico, proprio perchè può essere un fattore determinante. Basti pensare al supporto della Curva Sud, definita dai giocatori stessi 'Il 12esimo uomo in campo'.
