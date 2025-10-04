Nel pomeriggio di oggi, è andata in scena Inter-Cremonese, match valido per 6 sesta giornata di Serie A. La formazione di Cristian Chivu ha battuto i ragazzi di Davide Nicola con un netto 4-1, grazie ai gol di Lautaro Martinez, Bonny, Dimarco e Barella, che hanno agganciato il Milan (12 punti in classifica ma con ancora una partita da giocare). Per moltissimi amanti del calcio è tornata 'la grande Inter', quella che fa paura e quella che è stata data sempre per favorita in campionato. Ma è davvero così la situazione? Analizzando il momento del Milan e dell'Inter con un 11 misto, chi sarà spuntarla?