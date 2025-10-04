Nel pomeriggio di oggi, è andata in scena Inter-Cremonese, match valido per 6 sesta giornata di Serie A. La formazione di Cristian Chivu ha battuto i ragazzi di Davide Nicola con un netto 4-1, grazie ai gol di Lautaro Martinez, Bonny, Dimarco e Barella, che hanno agganciato il Milan (12 punti in classifica ma con ancora una partita da giocare). Per moltissimi amanti del calcio è tornata 'la grande Inter', quella che fa paura e quella che è stata data sempre per favorita in campionato. Ma è davvero così la situazione? Analizzando il momento del Milan e dell'Inter con un 11 misto, chi sarà spuntarla?
Con la netta vittoria contro la Cremonese, l'Inter di Chivu aggancia il Milan di Massimiliano Allegri: ma chi è più forte?
Il nostro Stefano Bressi, con un nuovo video pubblicato sul canale YouTube di PianetaMilan, ha voluto analizzare le due squadra creando un 11 ideale: chi la spunta in porta tra Mike Maignan e Sommer? In difesa Bastoni 'ruberà' il posto a Gabbia? E l'attacco? Chi saranno le scelte giuste? Scopri tutto nel nostro nuovo video!
