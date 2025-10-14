La sosta delle Nazionali continua a regalare spettacolo e arrivano buone notizie, finalmente, per il Milan: la rete di Nkuku
La sosta delle Nazionali continua a regalare spettacolo e arrivano buone notizie, finalmente, per il Milan. Nel match di questa sera tra Islanda e Francia, valido per le qualificazioni al prossimo Mondiale, la nazionale di Didier Deschamps ha pareggiato 2-2. In campo dal primo minuto due giocatori del Milan: Mike Maignan e Christopher Nkunku.
Nazionali, pareggia la Francia: in rete anche Nkunku
Proprio quest'ultimo è riuscito a trovare la via del gol: l'ex Lipsia ha segnato la rete del pareggio con un destro secco e potente dopo una conclusione diagonale a dir poco imprendibile. Panchina invece per il centrocampista rossonero, Adrien Rabiot: il francese non ha preso parte alla partita, restando in panchina per tutti i 90 minuti.