La sosta delle Nazionali continua a regalare spettacolo e arrivano buone notizie, finalmente, per il Milan. Nel match di questa sera tra Islanda e Francia, valido per le qualificazioni al prossimo Mondiale, la nazionale di Didier Deschamps ha pareggiato 2-2. In campo dal primo minuto due giocatori del Milan: Mike Maignan e Christopher Nkunku.