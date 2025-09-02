Calciomercato Milan, il retroscena su Thiaw dall’Inghilterra

Poi, il racconto prosegue : “Il difensore tedesco si trovava in ritiro nel Lake District poche settimane prima che il suo trasferimento da 35 milioni di sterline venisse approvato, quando è emersa la possibilità di andare al Newcastle. Paul Winsper, consulente per le alte prestazioni, che in precedenza aveva lavorato per il Newcastle, era presente ed ha espresso al tedesco le sue considerazioni“.

Ecco perché Thiaw ha accettato la corte del Newcastle: “«Eravamo tutti nella stessa casa», ha detto Winsper. «Ci scherzavamo sopra: ‘Dai, vieni a giocare a Newcastle!’. Mi ha chiesto: ‘Com’è?’. Ho risposto: ‘Fantastico’. Ho vissuto negli Stati Uniti per 16 anni e ho sempre desiderato tornare nel North East e ritrovare le mie radici. È stato fantastico poter vendere un po’ del North East a Malick e fargli sapere che posto meraviglioso è. Più tardi ho ricevuto un suo messaggio che diceva: ‘È fatta. Ci sto’»“.