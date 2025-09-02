Calciomercato Milan, il retroscena su Thiaw dall’Inghilterra

Pianeta Milan
La BBC in Inghilterra ha svelato un retroscena sulla trattativa dell'ex Milan Malick Thiaw e il Newcastle, il suo nuovo club
Il Milan è stato protagonista di questa sessione estiva di calciomercato soprattutto per le cessioni. La società di via Aldo Rossi ha registrato degli incassi da record e ha realizzato il record di plusvalenze in un singolo esercizio (come riportato da Calcio e Finanza). Tra queste, una è stata quella di Malick Thiaw al Newcastle. Il difensore è stato ceduto per circa 35 milioni di sterline. Una cifra ingente, che ha fatto presto crollare il muro della dirigenza rossonera. Massimiliano Allegri, infatti, se lo sarebbe tenuto volentieri in rosa. La BBC ha svelato un retroscena sulla trattativa tra Thiaw e il club inglese, a cui il Milan cedette già Sandro Tonali. Di seguito, ne si riporta il racconto.

L'esordio è questo: “Anche Malick Thiaw non ha avuto bisogno di essere convinto a seguire le orme di Sandro Tonali e lasciare il Milan per il Newcastle“.

Poi, il racconto prosegue: “Il difensore tedesco si trovava in ritiro nel Lake District poche settimane prima che il suo trasferimento da 35 milioni di sterline venisse approvato, quando è emersa la possibilità di andare al Newcastle. Paul Winsper, consulente per le alte prestazioni, che in precedenza aveva lavorato per il Newcastle, era presente ed ha espresso al tedesco le sue considerazioni“.

Ecco perché Thiaw ha accettato la corte del Newcastle: “«Eravamo tutti nella stessa casa», ha detto Winsper. «Ci scherzavamo sopra: ‘Dai, vieni a giocare a Newcastle!’. Mi ha chiesto: ‘Com’è?’. Ho risposto: ‘Fantastico’. Ho vissuto negli Stati Uniti per 16 anni e ho sempre desiderato tornare nel North East e ritrovare le mie radici. È stato fantastico poter vendere un po’ del North East a Malick e fargli sapere che posto meraviglioso è. Più tardi ho ricevuto un suo messaggio che diceva: ‘È fatta. Ci sto’»“.

