UFFICIALE, Thiaw lascia il Milan è del Newcastle: "Entusiasta di unirmi a questo grande club" — (traduzione dal sito ufficiale del Newcastle) - Il 24enne nazionale tedesco che gioca prevalentemente come difensore centrale, diventa il terzo acquisto estivo della prima squadra delle Magpies.

Malick ha collezionato 85 presenze in tutte le competizioni durante i suoi tre anni con i Rossoneri , tra cui una contro la squadra di Eddie Howe a San Siro in UEFA Champions League.

Il suo unico gol con il Milan è arrivato nella massima competizione europea la scorsa stagione, nella vittoria per 3-1 in trasferta contro il Real Madrid.

Malick ha iniziato la sua carriera professionistica con la squadra nazionale dello Schalke 04, dove ha militato nelle giovanili prima di esordire in Bundesliga a 18 anni nel 2020. Il difensore ha al suo attivo tre presenze con la nazionale tedesca a livello internazionale.

Questa stagione Malick indosserà la maglia numero 12 del Newcastle United.

Malick ha dichiarato: "Sono davvero entusiasta di unirmi a questo grande club. Non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi e di conoscere i miei nuovi compagni di squadra e tutto lo staff. L'allenatore mi ha mostrato la sua visione e cosa vuole fare con me come giocatore e con il club stesso, il che è davvero emozionante. Penso che il Newcastle parli da solo. È un grande club, una grande squadra con tifosi appassionati che non vedo l'ora di vedere a St. James' Park."

L'allenatore del Newcastle United, Eddie Howe, ha aggiunto: "Siamo davvero contenti di avere Malick con noi. È un giocatore che ammiro da molto tempo e che aggiungerà vera qualità alle nostre opzioni difensive. Malick è ancora giovane, ma porta con sé una preziosa esperienza di Champions League, oltre ad aver giocato in Bundesliga e Serie A, il che è molto positivo per noi in vista del nostro ritorno in Europa in questa stagione."