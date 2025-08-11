Pianeta Milan
Milan, il saluto di Thiaw: “Ho imparato tanto, è stato un piacere”

Malick Thiaw svolgerà oggi le visite mediche per il Newcastle: ieri sera, da Milano, il saluto in aeroporto al mondo rossonero. Le sue parole
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come ieri sera Yacine Adli abbia accompagnato Malick Thiaw all'aeroporto di Milano: il difensore centrale tedesco, classe 2001, è partito alla volta dell'Inghilterra, dove, nella giornata odierna, svolgerà le visite mediche con il Newcastle.

Calciomercato Milan, Thiaw al Newcastle: "Per voi voglio il meglio"

Thiaw lascerà il Milan dopo tre stagioni: il club di Via Aldo Rossi incasserà 35 milioni di euro più 5 di bonus per la cessione dell'ex Schalke 04 alle 'Magpies'. Il ragazzo, dunque, si prepara ad affrontare una nuova avventura in Premier League. Prima, però, ha voluto salutare così il mondo rossonero.

«In questi tre anni ho imparato tanto. Sono cresciuto come calciatore ma soprattutto come persona. Voglio soltanto il meglio per le persone con le quali ho condiviso questo viaggio, i giocatori e lo staff", ha detto Thiaw a 'Sky Sport', nelle sue parole riportate in mattinata dalla 'rosea'.

"Il ricordo più bello? Penso il viaggio in Champions League sino alla semifinale; è stato incredibile. Sono contento di questa scelta, è stato un piacere giocare per il Milan. Ora sono pronto per la Premier League».

