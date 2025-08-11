Milan, il saluto di Thiaw: “Ho imparato tanto, è stato un piacere”

«In questi tre anni ho imparato tanto. Sono cresciuto come calciatore ma soprattutto come persona. Voglio soltanto il meglio per le persone con le quali ho condiviso questo viaggio, i giocatori e lo staff", ha detto Thiaw a 'Sky Sport', nelle sue parole riportate in mattinata dalla 'rosea'.
"Il ricordo più bello? Penso il viaggio in Champions League sino alla semifinale; è stato incredibile. Sono contento di questa scelta, è stato un piacere giocare per il Milan. Ora sono pronto per la Premier League».
