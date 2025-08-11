Calciomercato Milan, può cambiare tutto in due settimane! Ecco come

Terminate le amichevoli estive con le esibizioni di Dublino (Irlanda) contro il Leeds United e Londra (Inghilterra) contro il Chelsea, il Milan torna in patria per preparare la settimana che porterà al primo impegno ufficiale della stagione 2025-2026, quello di Coppa Italia contro il Bari, con un occhio al calciomercato. Mancano, infatti, almeno 2-3 movimenti importanti, in entrata, anche alla luce delle recenti trattative in uscita intavolate dal club di Via Aldo Rossi. Vediamo insieme cosa potrà succedere in questi giorni. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, nuova strategia in difesa? Il piano dei rossoneri
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato Milan, nuova strategia in difesa? Il piano dei rossoneri
Il Milan ha fin qui condotto una sessione di calciomercato piuttosto logica: gli ultimi eventi, però, potrebbero cambiare i piani in corsa
© RIPRODUZIONE RISERVATA