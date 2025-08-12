Milan, Saelemaekers è indispensabile per Allegri: ecco tutti i motivi

Milan , Saelemaekers è tornato a Milanello dopo un'ottima stagione con la maglia della Roma. Nonostante i possibili interessi di club inglesi come l'Aston Villa, il belga dovrebbe restare in rossonero e potrebbe anche rinnovare il suo contratto nel corso di questa stagione. Sarebbe un cambio importante per Alexis visto che nelle scorse due stagioni, nonostante apprezzamenti dei vari allenatori, è stato ceduto in prestito. Saelemaekers, però, potrebbe rendere ancora di più con il calcio di Massimiliano Allegri e lo abbiamo visto anche durante le amichevoli estive dei rossoneri.

Milan, Saelemaekers titolare 'fisso'? Ecco perché è perfetto per Allegri

L'esterno rossonero è indispensabile per il Milan e per Allegri, ecco i motivi. Saelemaekers è un giocatore estremamente polivalente: può giocare esterno avanzato su entrambe le fasce, può fare il quinto di centrocampo su entrambe le fasce e anche il terzino, anche se sarebbe adattato. Una qualità importantissima per Allegri che ama giocatori che possono fare più cose in campo. È un giocatore importantissimo per una squadra che, probabilmente, cercherà di giocare più bassa rispetto al passato: può partire in contropiede, è molto veloce e tecnico. In difesa è essenziale: aiuta tutti quando riesce e fa soffrire meno i compagni.