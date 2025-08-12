Milan, De Winter: meglio con la difesa a tre o a quattro? I numeri dicono ...

Milan , De Winter sarà il nuovo difensore rossonero. Il belga è in arrivo dal Genoa per una cifra totale di circa 20 milioni di euro. I rossoneri lo stanno comprando al posto di Malick Thiaw, difensore tedesco accasato al Newcastle per circa 40 milioni di euro. Allegri come potrebbe sfruttare al meglio De Winter? In quale ruolo spicca di più? Noi di Pianeta Milan abbiamo analizzato la scorsa stagione in Serie A con la maglia del Genoa. Ecco cosa abbiamo scoperto.

Andiamo a vedere la sua prestazione durante la scorsa stagione grazie ai numeri e alle statistiche di 'Opta' e 'Sofascore' per PianetaMilan. De Winter ha giocato 25 partite in Serie A nella passata stagione con 3 gol, 7 volte la.rete inviolata, quasi 5 palloni recuperati a partita così come i contrasti vinti. Mentre si attestano a 1 i palloni recuperati e i salvataggi di media. Più del 50% di duello vinti, due rigori concessi. Quello che è molto interessante, soprattutto per il Milan di Allegri, è andare a vedere dove ha giocato. Con la difesa a quattro 16 partite con 4 volte la porta inviolata. Con la difesa a 3, 9 partite giocate e tre volte la porta inviolata, ma con una percentuale di poco superiore a quella a quattro.