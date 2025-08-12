Calciomercato Milan, De Winter è arrivato a Milano! | LIVE NEWS

calciomercato

Koni De Winter sta per diventare il sesto colpo di calciomercato del Milan per la stagione 2025-2026: dall'arrivo alla firma, tutto LIVE
Koni De Winter, classe 2002, si appresta a diventare il sesto colpo di calciomercato del Milan in quest'estate 2025 dopo Samuele Ricci, Luka Modrić, Pietro Terracciano, Pervis Estupinan e Ardon Jashari. Il difensore centrale bela arriva per 20 milioni di euro dal Genoa per sostituire Malick Thiaw nel ruolo.

L'iter è sempre lo stesso: visite mediche presso la clinica 'La Madonnina', poi idoneità sportiva. Infine, la firma sul contratto che lo legherà al club di Via Aldo Rossi. Seguite, dunque, LIVE il primo giorno di De Winter da giocatore del Milan con la nostra diretta testuale 'minuto per minuto'!

16:34

DE WINTER, VIA ALLE VISITE 

Koni De Winter, sesto colpo di calciomercato del Milan, è arrivato alla clinica 'La Madonnina' per le visite mediche con i rossoneri

16:00

DE WINTER A MILANO

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Koni De Winter è a Milano. Oggi le visite mediche e la firma. 

