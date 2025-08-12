PIANETAMILAN i nostri video VIDEO – Milan, De Winter in clinica per le visite mediche | PM News
CALCIOMERCATO MILAN
VIDEO – Milan, De Winter in clinica per le visite mediche | PM News
00:15
Koni De Winter, sesto colpo di calciomercato del Milan, è arrivato alla clinica 'La Madonnina' per le visite mediche con i rossoneri
Koni De Winter, difensore belga del 2002 che il Milan, in questo calciomercato estivo, ha prelevato dal Genoa per circa 20 milioni, è arrivato da pochi minuti presso la clinica 'La Madonnina' di Milano, dove svolgerà le visite mediche con il club rossonero. Nel video ecco il momento dell'arrivo di Koni De Winter nella struttura medica convenzionata con il Diavolo.