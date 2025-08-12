Milan, ha davvero senso aspettare Hojlund? Se non è convinto ...

Milan, Hojlund non è convinto di lasciare il Manchester United: sarebbe davvero un'operazione di mercato da fare per i rossoneri? Il punto
Milan, Hojlund potrebbe essere il prossimo attaccante rossonero. Secondo le ultime notizie di calciomercato, il Diavolo starebbe lavorando a un'operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Manchester United, dal canto suo, sarebbe più che aperto a cedere il danese anche in prestito, nonostante il recente investimento dall'Atalanta. Ebbene, l'operazione, se dipendesse solo per le squadre, si potrebbe chiudere con relativa facilità, ma quello che la blocca è lo stesso Hojlund.
Milan, Hojlund: ha senso l'operazione? Se lui non è convinto ...
—
Secondo gli ultimi rumors di calciomercato, infatti, il danese non vorrebbe lasciare il Manchester United: la sua voglia sarebbe quella di restare con i Red Devils per giocarsi le carte con Sesko e Zirkzee. Questo nonostante lo stesso United gli stia facendo capire di come non faccia più parte del progetto. Per questo la domanda sorge spontanea: ha davvero senso questa operazione di calciomercato per il Milan? Perché prendere un giocatore che non ha voglia di cambiare squadra? Il rischio è che Hojlund arrivi a Milano controvoglia e poi? Il prestito comunque sarebbe oneroso, si parla di 4/5 milioni, e poi ci sarebbe un potenziale riscatto molto oneroso, probabilmente sopra i 40 milioni.