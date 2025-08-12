Milan, ha davvero senso aspettare Hojlund? Se non è convinto ...

Pianeta Milan
Milan, Hojlund non è convinto di lasciare il Manchester United: sarebbe davvero un'operazione di mercato da fare per i rossoneri? Il punto
Milan, Hojlund potrebbe essere il prossimo attaccante rossonero. Secondo le ultime notizie di calciomercato, il Diavolo starebbe lavorando a un'operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Manchester United, dal canto suo, sarebbe più che aperto a cedere il danese anche in prestito, nonostante il recente investimento dall'Atalanta. Ebbene, l'operazione, se dipendesse solo per le squadre, si potrebbe chiudere con relativa facilità, ma quello che la blocca è lo stesso Hojlund.

Milan, Hojlund: ha senso l'operazione? Se lui non è convinto ...

Secondo gli ultimi rumors di calciomercato, infatti, il danese non vorrebbe lasciare il Manchester United: la sua voglia sarebbe quella di restare con i Red Devils per giocarsi le carte con Sesko e Zirkzee. Questo nonostante lo stesso United gli stia facendo capire di come non faccia più parte del progetto. Per questo la domanda sorge spontanea: ha davvero senso questa operazione di calciomercato per il Milan? Perché prendere un giocatore che non ha voglia di cambiare squadra? Il rischio è che Hojlund arrivi a Milano controvoglia e poi? Il prestito comunque sarebbe oneroso, si parla di 4/5 milioni, e poi ci sarebbe un potenziale riscatto molto oneroso, probabilmente sopra i 40 milioni.

Cosa dovrebbe fare Hojlund per meritarsi il riscatto? Una grande stagione viste le cifre. Tutti questi dubbi dovrebbero fare riflettere la dirigenza del Milan. Detto questo, se mai Hojlund dovesse arrivare in rossonero, potrebbe comunque fare molto bene, nonostante tutte le premesse.

