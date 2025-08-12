Milan, Tare al lavoro sul calciomercato. Pressing su Hojlund?

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, è molto attivo sul calciomercato ed è in pressing su Rasmus Hojlund. Tuttosport fa il punto

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione sul calciomercato del Milan . Dopo l'acquisto di Ardon Jashari e, soprattutto, la cessione di Malick Thiaw al Newcastle , il mercato rossonero si sta stappando. Igli Tare , il nuovo direttore sportivo, è costantemente al lavoro su operazioni in entrata e in uscita.

Calciomercato Milan, Tuttosport fa il punto sulle entrate

Due trattative sono in via di definizione. La prima è relativa al sostituto di Thiaw, Koni De Winter. Il belga è in arrivo dal Genoa per una cifra complessiva di circa 20 milioni di euro. Tra oggi e domani il giocatore arriverà a Milano e dovrebbe svolgere le visite mediche prima di firmare il contratto e iniziare gli allenamenti con i nuovi compagni. Firmerà un contratto di cinque anni a 1.7 milioni di euro annui.