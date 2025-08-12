Pianeta Milan
Milan, Tare al lavoro sul calciomercato. Pressing su Hojlund?

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, è molto attivo sul calciomercato ed è in pressing su Rasmus Hojlund. Tuttosport fa il punto
L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione sul calciomercato del Milan. Dopo l'acquisto di Ardon Jashari e, soprattutto, la cessione di Malick Thiaw al Newcastle, il mercato rossonero si sta stappando. Igli Tare, il nuovo direttore sportivo, è costantemente al lavoro su operazioni in entrata e in uscita.

Calciomercato Milan, Tuttosport fa il punto sulle entrate

Due trattative sono in via di definizione. La prima è relativa al sostituto di Thiaw, Koni De Winter. Il belga è in arrivo dal Genoa per una cifra complessiva di circa 20 milioni di euro. Tra oggi e domani il giocatore arriverà a Milano e dovrebbe svolgere le visite mediche prima di firmare il contratto e iniziare gli allenamenti con i nuovi compagni. Firmerà un contratto di cinque anni a 1.7 milioni di euro annui.

Sempre in questi giorni sembra che verrà definito anche l'acquisto di Athekame, terzino destro dello Young Boys. Per lui il Milan spenderà 10 milioni bonus compresi e lascerà agli svizzeri il 10% della futura rivendita. Riguardo alla difesa, Tuttosport riferisce di ragionamenti in corso su un quinto centrale difensivo da inserire nell'organico. I possibili candidati sono Okoli del Leicester e Djimsiti dell'Atalanta.

Qualche giorno in più, invece, servirà per Rasmus Hojlund, il prescelto per affiancare Santiago Gimenez come centravanti. I due dovrebbero giocarsi il posto al centro dell'attacco. Resta in secondo piano la candidatura di Vlahovic. L'ostacolo è rappresentato dal giocatore, che va convinto ad accettare la destinazione. Tare e un intermediario vicino a Casa Milan sono al lavoro proprio per questo. Il direttore sportivo, infatti, è rimasto in Inghilterra dopo l'amichevole contro il Chelsea. L'accordo con il Manchester United dovrebbe prevedere un prestito oneroso (a 5-6 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 45 milioni.

Calciomercato Milan, il punto sulle uscite

Riguardo alle uscite, il quotidiano riferisce di contatti di Tare con alcuni club inglesi per la cessione di Yunus Musah. Per lui il Milan vorrebbe incassare 30 milioni certi. Per meno, lo statunitense resterà in rosa a disposizione di Allegri, ben contento di tenerselo. Si cercano, inoltre, soluzioni in uscita per Chukwueze.

Infine, sono state definite le cessioni in prestito di Bondo e Terracciano, entrambi in direzione Cremonese. Per il primo si tratta di un prestito secco, per il secondo di un prestito con opzione d'acquisto.

