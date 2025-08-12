Milan, Tare al lavoro sul calciomercato. Pressing su Hojlund?

Sempre in questi giorni sembra che verrà definito anche l'acquisto di Athekame, terzino destro dello Young Boys. Per lui il Milan spenderà 10 milioni bonus compresi e lascerà agli svizzeri il 10% della futura rivendita. Riguardo alla difesa, Tuttosport riferisce di ragionamenti in corso su un quinto centrale difensivo da inserire nell'organico. I possibili candidati sono Okoli del Leicester e Djimsiti dell'Atalanta.
Qualche giorno in più, invece, servirà per Rasmus Hojlund, il prescelto per affiancare Santiago Gimenez come centravanti. I due dovrebbero giocarsi il posto al centro dell'attacco. Resta in secondo piano la candidatura di Vlahovic. L'ostacolo è rappresentato dal giocatore, che va convinto ad accettare la destinazione. Tare e un intermediario vicino a Casa Milan sono al lavoro proprio per questo. Il direttore sportivo, infatti, è rimasto in Inghilterra dopo l'amichevole contro il Chelsea. L'accordo con il Manchester United dovrebbe prevedere un prestito oneroso (a 5-6 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 45 milioni.
Calciomercato Milan, il punto sulle uscite—
Riguardo alle uscite, il quotidiano riferisce di contatti di Tare con alcuni club inglesi per la cessione di Yunus Musah. Per lui il Milan vorrebbe incassare 30 milioni certi. Per meno, lo statunitense resterà in rosa a disposizione di Allegri, ben contento di tenerselo. Si cercano, inoltre, soluzioni in uscita per Chukwueze.
Infine, sono state definite le cessioni in prestito di Bondo e Terracciano, entrambi in direzione Cremonese. Per il primo si tratta di un prestito secco, per il secondo di un prestito con opzione d'acquisto.
