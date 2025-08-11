Pianeta Milan
Chelsea-Milan 4-1, Saelemaekers nel post-gara: “Adesso ho più responsabilità”

Al termine di Chelsea-Milan 4-1, ha parlato anche Saelemaekers. Le sue parole riportate dal Corriere dello Sport
Il Milan ha finito il suo precampionato con la sconfitta per 4-1 contro il Chelsea a Stamford Bridge. Il match è stato pesantemente condizionato dall'espulsione di Coubis al 18'. Tuttavia, c'è da dire che i 'Blues' avevano già ampiamente indirizzato la gara, con due gol nei primi 8 minuti.

A fine partita, è intervenuto ai microfoni dei giornalisti Alexis Saelemaekers. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato le sue parole. Ecco cosa ha detto: "Pensiamo a essere un gruppo unito, ora, e non agli obiettivi". Ha poi aggiunto: "Con Allegri, mentalmente, abbiamo resettato tutto. Personalmente, prendo delle responsabilità in più da quando sono tornato al Milan".

Si tratta di un intervento significativo che permette di comprendere il nuovo ruolo del belga nel nuovo Milan di Massimiliano Allegri. Grazie alla sua qualità e duttilità, il numero 56 potrà essere impiegato in diversi ruoli del campo, rivelandosi molto utile. Infatti, per una squadra che sembra possa continuamente passare dalla difesa a 3 a quella a 4, Saelemaekers potrebbe risultare preziosissimo.

