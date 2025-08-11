Il Milan ha finito il suo precampionato con la sconfitta per 4-1 contro il Chelsea a Stamford Bridge. Il match è stato pesantemente condizionato dall'espulsione di Coubis al 18'. Tuttavia, c'è da dire che i 'Blues' avevano già ampiamente indirizzato la gara, con due gol nei primi 8 minuti.

Il CorSport riporta le parole di Saelemaekers

A fine partita, è intervenuto ai microfoni dei giornalisti Alexis Saelemaekers. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato le sue parole. Ecco cosa ha detto: "Pensiamo a essere un gruppo unito, ora, e non agli obiettivi". Ha poi aggiunto: "Con Allegri, mentalmente, abbiamo resettato tutto. Personalmente, prendo delle responsabilità in più da quando sono tornato al Milan".