Sulla 'telenovela Jashari-Milan: "La telenovela era solo la sua... la squadra cercava di concentrarsi su se stessa. Ardon per noi era sicuramente un giocatore importante, ma ha fatto la scelta giusta andando in un grande club. Gli auguro il meglio! Parliamo di una grande persona e di un giocatore eccezionale che nelle partite faceva sempre la differenza, e senza di lui abbiamo perso qualcosa. Ma la vita continua anche senza Ardon. Il club ha preso giocatori importanti come Stankovic e Reis che non hanno nulla da invidiare a nessuno. Qui faranno bene.

Se Jashari farà bene in Italia: "Speriamo! Spero che rimanga in salute, perchè sicuramente le qualità per spostare gli equilibri ad alti livelli le ha. E io gli faccio un grande in bocca al lupo!"

Sugli allenamenti saltati col Bruges: "Lui non è venuto a salutarci di persona, ma ci ha mandato un messaggio augurandoci il meglio. Era difficile perchè noi ci siamo allenati la mattina e il pomeriggio avevamo il volo per Salisburgo. Nel frattempo i due club hanno trovato l'accordo per il trasferimento e lui s'imbarcò sull'aereo per partire alla volta di Milano. E da allora non abbiamo avuto più modo di vederci. Lui si sta già allenando con il Milan. "

Sugli ex compagni che spiccano il volo: "In passato questo club ha ceduto a suon di milioni tanti campioni a squadre di grandi campionati... e questo è uno stimolo per tutti noi. Ogni calciatore al Bruges sogna di andare a giocare in un club come il Milan in futuro! Ardon è un esempio per noi e speriamo che anche altri spiccheranno il volo come ha fatto lui."

Quale giocatore famoso ricorda Jashari: "Se devo fare un nome dico Granit Xhaka! Sono dello stesso paese e sono molto simili come giocatori, e il paragone di conseguenza è ottimo!