Calciomercato Milan, non solo De Winter: occhio a questi due nomi

'Tuttosport' ha escluso un ritorno di fiamma per Giovanni Leoni (Parma) e Pietro Comuzzo (Fiorentina), a meno che il Milan non dirotti lì i soldi dell'eventuale cessione di Yunus Musah al Napoli o al Nottingham Forest. Da tenere d'occhio, principalmente, due nomi: Caleb Okoli, in uscita dal Leicester City e valutato intorno ai 20 milioni di euro e Berat Djimsiti, esperto di difesa a tre e in scadenza il 30 giugno 2026 con l'Atalanta.
E se Tare pescasse a sorpresa in Europa?—
Sempre che, alla fine, il direttore sportivo dei rossoneri Igli Tare non peschi qualche esubero in Europa. E, a tal proposito, circolavano indiscrezioni importanti nelle ultime ore.
