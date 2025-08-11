Calciomercato Milan, non solo De Winter: occhio a questi due nomi

Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, non è detto che Koni De Winter resti l'unico rinforzo del Milan nel pacchetto dei difensori centrali in questa fase finale del calciomercato estivo. Non fosse altro perché Massimiliano Allegri ha lavorato per un mese sulla difesa a tre e ora, con la cessione di Malick Thiaw al Newcastle, ha perso colui che ha guidato, centralmente, il reparto in molte amichevoli.