Calciomercato Milan, non solo De Winter: occhio a questi due nomi
Koni De Winter potrebbe non essere l'unico difensore centrale in arrivo al Milan in questa fase finale del calciomercato estivo
Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, non è detto che Koni De Winter resti l'unico rinforzo del Milan nel pacchetto dei difensori centrali in questa fase finale del calciomercato estivo. Non fosse altro perché Massimiliano Allegri ha lavorato per un mese sulla difesa a tre e ora, con la cessione di Malick Thiaw al Newcastle, ha perso colui che ha guidato, centralmente, il reparto in molte amichevoli.

Calciomercato Milan, il solo De Winter potrebbe non bastare

Matteo Gabbia può farlo, mentre Fikayo Tomori ha dimostrato di non essere adatto. Nel Genoa di Alberto Gilardino, De Winter giocava sì in una difesa a tre, ma da braccetto destro. Per avere più opzioni per la difesa a tre, dunque, al Milan potrebbero servire cinque centrali di ruolo. E chi potrebbe arrivare negli ultimi giorni di calciomercato?

'Tuttosport' ha escluso un ritorno di fiamma per Giovanni Leoni (Parma) e Pietro Comuzzo (Fiorentina), a meno che il Milan non dirotti lì i soldi dell'eventuale cessione di Yunus Musah al Napoli o al Nottingham Forest. Da tenere d'occhio, principalmente, due nomi: Caleb Okoli, in uscita dal Leicester City e valutato intorno ai 20 milioni di euro e Berat Djimsiti, esperto di difesa a tre e in scadenza il 30 giugno 2026 con l'Atalanta.

E se Tare pescasse a sorpresa in Europa?

Sempre che, alla fine, il direttore sportivo dei rossoneri Igli Tare non peschi qualche esubero in Europa. E, a tal proposito, circolavano indiscrezioni importanti nelle ultime ore.

