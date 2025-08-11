Schira: “Parma, rifiutata un’offerta per Leoni”. Ecco da chi arrivava

Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha fornito in esclusiva - con un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X' - gli ultimi aggiornamenti sull'ex Padova e Sampdoria.
"Il Parma ha rifiutato un'offerta del Bournemouth di 30-35 milioni di euro per Giovanni Leoni", ha scritto Schira sui social. "Il Parma vuole tenere il giovane difensore centrale (classe 2006) e chiede 40 milioni di euro per aprire le porte ad una cessione".
Leoni, che il Parma aveva comprato l'anno scorso dalla Samp per poco meno di 5 milioni di euro, più 3,5 milioni di euro di bonus e il 10% su un'eventuale, futura rivendita, ha collezionato 17 presenze in Serie A con i gialloblu. Al suo attivo, un gol in campionato in Cagliari-Parma 2-1 del 9 febbraio 2025.
