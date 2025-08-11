Calciomercato, Schira: 'Milan ancora su Vlahovic. I rossoneri ...'

Calciomercato Milan, non è finita per Vlahovic! — Nelle ultime settimane, poi, il Milan ha iniziato a trattare il prestito oneroso di Rasmus Hojlund, centravanti danese classe 2003 del Manchester United e sembrava, dunque, che la pista Vlahovic fosse stata accantonata. O, quanto meno, che fosse passata in secondo piano.

Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha però fornito in mattinata importanti aggiornamenti sul possibile trasferimento di Vlahovic dalla Juventus al Milan. Lo ha fatto attraverso il suo account ufficiale del popolare social network 'X'.

Schira: "Il Milan ha parlato di nuovo con agente e intermediario" —

"Nonostante i colloqui aperti per Rasmus Hojlund con il Manchester United, il Milan è ancora interessato a Dusan Vlahovic - la rivelazione di Schira -. Il Milan ha parlato di nuovo con l'agente e con l'intermediario dell'attaccante della Juventus nelle ultime ore".

Staremo a vedere, ora, se questi nuovi contatti sfoceranno in qualcosa di più concreto, come una ripresa della trattativa per portare Vlahovic alla corte di Allegri. Il giocatore, che ha rifiutato destinazioni in Turchia e in Arabia Saudita, vedrebbe invece di buon occhio un suo approdo al Milan.