Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato, Schira: “Milan ancora su Vlahovic. I rossoneri …”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato, Schira: “Milan ancora su Vlahovic. I rossoneri …”

Calciomercato, Schira: 'Milan ancora su Vlahovic. I rossoneri ...'
Dusan Vlahovic, centravanti della Juventus, ancora nel mirino del Milan per questa finestra di calciomercato. Ecco la situazione attuale
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan, alla ricerca di un attaccante in questa sessione estiva di calciomercato, non ha dimenticato Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo, classe 2000, è in scadenza di contratto (30 giugno 2026) e in uscita dalla Juventus.

I rossoneri, dietro suggerimento del loro nuovo allenatore Massimiliano Allegri, che ha già allenato l'ex Fiorentina in bianconero, sono sempre stati attenti alla sua situazione. Pensando, magari, di affondare il colpo negli ultimi giorni di questa finestra trasferimenti.

LEGGI ANCHE

Calciomercato Milan, non è finita per Vlahovic!

—  

Nelle ultime settimane, poi, il Milan ha iniziato a trattare il prestito oneroso di Rasmus Hojlund, centravanti danese classe 2003 del Manchester United e sembrava, dunque, che la pista Vlahovic fosse stata accantonata. O, quanto meno, che fosse passata in secondo piano.

Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha però fornito in mattinata importanti aggiornamenti sul possibile trasferimento di Vlahovic dalla Juventus al Milan. Lo ha fatto attraverso il suo account ufficiale del popolare social network 'X'.

Schira: "Il Milan ha parlato di nuovo con agente e intermediario"

—  

"Nonostante i colloqui aperti per Rasmus Hojlund con il Manchester United, il Milan è ancora interessato a Dusan Vlahovic - la rivelazione di Schira -. Il Milan ha parlato di nuovo con l'agente e con l'intermediario dell'attaccante della Juventus nelle ultime ore".

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, nuova strategia in difesa? Il piano dei rossoneri >>>

Staremo a vedere, ora, se questi nuovi contatti sfoceranno in qualcosa di più concreto, come una ripresa della trattativa per portare Vlahovic alla corte di Allegri. Il giocatore, che ha rifiutato destinazioni in Turchia e in Arabia Saudita, vedrebbe invece di buon occhio un suo approdo al Milan.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA