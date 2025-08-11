PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, De Winter a un passo: costo, stipendio e il sì di Allegri

Calciomercato Milan, De Winter a un passo: costo, stipendio e il sì di Allegri

Calciomercato Milan, De Winter a un passo: sistemata la difesa
Koni De Winter, classe 2002, del Genoa, è la scelta di calciomercato del Milan per sostituire il partente Malick Thiaw: le ultime news
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan, per sostituire Malick Thiaw ceduto al Newcastle per 40 milioni di euro bonus inclusi, abbia messo le mani su Koni De Winter. La trattativa con il Genoa per il difensore belga, classe 2002, è stata praticamente chiusa ieri sera: i club hanno iniziato a scambiarsi le mail per arrivare al trasferimento del giocatore.

De Winter passerà al Milan, secondo la 'rosea', per 20 milioni di euro, sempre bonus inclusi, con la Juventus (club in cui il giocatore è cresciuto) che riceverà una percentuale dell'operazione. Per De Winter avevano sondato il terreno anche Inter, Galatasaray e Bournemouth, ma il Milan, una volta trovatosi con i tempi stretti per la sostituzione di Thiaw, ha subito alzato il pressing.

Calciomercato Milan, arriva De Winter in difesa!

Trovando prima l'accordo con il giocatore (contratto di cinque anni, scadenza 30 giugno 2030, da 1,8 milioni di euro netti a stagione di stipendio), poi ha iniziato e concluso una trattativa lampo con il Genoa. Club con cui il Diavolo vanta ottimi rapporti e al quale, un paio di settimane fa, aveva ceduto Lorenzo Colombo.

Il Milan, ha rivelato il quotidiano sportivo nazionale, seguiva De Winter da tempo. Così come da tempo i rossoneri avevano verificato le opzioni legate a Giovanni Leoni (Parma) e Pietro Comuzzo (Fiorentina). I costi elevati delle due operazioni, però, hanno spinto la società a non affondare il colpo su uno dei due italiani.

Fino a pochi giorni fa il Milan era convinto che il pacchetto dei difensori centrali sarebbe rimasto inalterato. Poi la proposta alta del Newcastle per Thiaw e il desiderio del tedesco di andare in Premier League hanno cambiato lo scenario. I dirigenti del club di Via Aldo Rossi hanno lavorato su un difensore che conoscesse bene la Serie A, trovandolo in De Winter.

Allegri lo fece esordire in Champions con la Juve

—  

L'allenatore Massimiliano Allegri lo conosce bene: fu lui, infatti, a farlo esordire in Prima Squadra con la Juventus, contro il Malmö, in Champions League nel 2021: il tecnico livornese e il suo staff hanno subito avallato l'affare di calciomercato per De Winter tra Milan e Genoa.

L'idea del Milan è quella di chiudere l'operazione nelle prossime ore, meglio se già oggi. Domenica prossima, infatti, c'è Milan-Bari di Coppa Italia e sarebbe ideale avere il belga a disposizione.  non ci saranno intoppi nella stesura dei contratti, Koni potrebbe essere a Milano già oggi e svolgere domani le visite mediche. Questo gli permetterebbe di allenarsi coi compagni mercoledì o addirittura domani pomeriggio.

