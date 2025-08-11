Calciomercato Milan, De Winter a un passo: sistemata la difesa

Calciomercato Milan, arriva De Winter in difesa! — Trovando prima l'accordo con il giocatore (contratto di cinque anni, scadenza 30 giugno 2030, da 1,8 milioni di euro netti a stagione di stipendio), poi ha iniziato e concluso una trattativa lampo con il Genoa. Club con cui il Diavolo vanta ottimi rapporti e al quale, un paio di settimane fa, aveva ceduto Lorenzo Colombo.

Il Milan, ha rivelato il quotidiano sportivo nazionale, seguiva De Winter da tempo. Così come da tempo i rossoneri avevano verificato le opzioni legate a Giovanni Leoni (Parma) e Pietro Comuzzo (Fiorentina). I costi elevati delle due operazioni, però, hanno spinto la società a non affondare il colpo su uno dei due italiani.

Fino a pochi giorni fa il Milan era convinto che il pacchetto dei difensori centrali sarebbe rimasto inalterato. Poi la proposta alta del Newcastle per Thiaw e il desiderio del tedesco di andare in Premier League hanno cambiato lo scenario. I dirigenti del club di Via Aldo Rossi hanno lavorato su un difensore che conoscesse bene la Serie A, trovandolo in De Winter.

Allegri lo fece esordire in Champions con la Juve — L'allenatore Massimiliano Allegri lo conosce bene: fu lui, infatti, a farlo esordire in Prima Squadra con la Juventus, contro il Malmö, in Champions League nel 2021: il tecnico livornese e il suo staff hanno subito avallato l'affare di calciomercato per De Winter tra Milan e Genoa.

L'idea del Milan è quella di chiudere l'operazione nelle prossime ore, meglio se già oggi. Domenica prossima, infatti, c'è Milan-Bari di Coppa Italia e sarebbe ideale avere il belga a disposizione. non ci saranno intoppi nella stesura dei contratti, Koni potrebbe essere a Milano già oggi e svolgere domani le visite mediche. Questo gli permetterebbe di allenarsi coi compagni mercoledì o addirittura domani pomeriggio.