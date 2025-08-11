PIANETAMILAN i nostri video Tzolis su Jashari: “Esempio per tutti, il Milan ha preso un giocatore eccezionale” | VIDEO

Tzolis su Jashari: “Esempio per tutti, il Milan ha preso un giocatore eccezionale” | VIDEO

03:10
Alessia Scataglini
11 agosto

In un'intervista esclusiva ai microfoni di Pianeta Milan, Christos Tzolis, attaccante del Club Brugge, ha parlato del suo ex compagno di squadra Ardon Jashari, fresco di trasferimento al Milan.