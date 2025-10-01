Sala: “A Milan ed Inter dico: dovete correre sullo stadio! Ecco perchè…”

Il sindaco Sala, dopo la votazione positiva sulla delibera che riguardava la vendita di San Siro, ha parlato del nuovo stadio di Milan e Inter

Il sindaco di Milano, Beppe Sala , dopo la votazione positiva sulla delibera che riguardava la vendita di San Siro a Milan ed Inter, come riferito da CalcioeFinanza.it, ha rilasciato delle parole su quello che sarà il futuro stadio delle due squadre. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Le parole di Sala sul nuovo stadio di Milan ed Inter

Alle squadre sto dicendo ‘dovete correre’ sullo stadio, perché evidentemente c’è l’agenda di Norman Foster e c’è anche il progetto che non so a che punto è . Non so quando inviteranno Norman Foster a Milano per iniziare a spiegare quello che sarà il progetto. Dalla fase amministrativa bisogna passare alla fase di comunicazione e di coinvolgimento della città, per fare vedere ai cittadini le qualità che potrà avere lo stadio.