Sala: “A Milan ed Inter dico: dovete correre sullo stadio! Ecco perchè…”

Il sindaco Sala, dopo la votazione positiva sulla delibera che riguardava la vendita di San Siro, ha parlato del nuovo stadio di Milan e Inter
Alessia Scataglini
Il sindaco di Milano, Beppe Sala, dopo la votazione positiva sulla delibera che riguardava la vendita di San Siro a Milan ed Inter, come riferito da CalcioeFinanza.it, ha rilasciato delle parole su quello che sarà il futuro stadio delle due squadre. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Le parole di Sala sul nuovo stadio di Milan ed Inter

Alle squadre sto dicendo ‘dovete correre’ sullo stadio, perché evidentemente c’è l’agenda di Norman Foster e c’è anche il progetto che non so a che punto è . Non so quando inviteranno Norman Foster a Milano per iniziare a spiegare quello che sarà il progetto. Dalla fase amministrativa bisogna passare alla fase di comunicazione e di coinvolgimento della città, per fare vedere ai cittadini le qualità che potrà avere lo stadio.

Il tema sulle proprietà dei due club? Non mi preoccupa tanto, però bisogna lavorarci, bisogna fare le cose per bene. A questo punto deve preoccupare di più le squadre che noi e quindi i club sentiranno il dovere di essere molto trasparenti da questo punto di vista”

